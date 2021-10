Foot - PSG

PSG - Clash : Javier Tebas va donner des preuves pour faire tomber le Qatar !

Publié le 8 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

Depuis plusieurs années, Javier Tebas mène une guerre au PSG et essaie de faire tomber le club de la capitale. Le patron de LaLiga assure avoir des preuves prouvant que les Parisiens trichent.

C'est devenu une habitude. Javier Tebas passe son temps à critiquer le PSG et ne digère pas que le club de la capitale puisse dépenser autant d'argent. Il faut dire qu'en 2017, le club de la capitale a fait sauter la clause libératoire de Neymar fixée à 222M€ tandis que cet été, c'est Lionel Messi qui s'est engagé avec le PSG. Et le président de LaLiga estime que les dirigeants qataris brisent toutes les règles et il annonce pouvoir le prouver.

«Je critique le PSG, car il ne génère pas l’argent pour avoir l’effectif qu’il a»