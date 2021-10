Foot - PSG

PSG - Malaise : Deschamps met les choses au clair sur Kylian Mbappé !

Publié le 7 octobre 2021 à 1h45 par D.M.

Sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps s'est exprimé sur la gestion de Kylian Mbappé, mais aussi sur sa relation avec le joueur du PSG.

Trois ans après une Coupe du monde qui l’a révélé aux yeux du monde, Kylian Mbappé était très attendu durant le dernier Euro. Mais durant cette compétition, le joueur du PSG n’a jamais été à son niveau. Comme un signe, c’est lui qui a loupé le dernier penalty face à la Suisse en huitième de finale. Après la compétition, certains médias, mais aussi certains joueurs se sont plaints de son comportement en équipe de France. « Ai-je eu l’impression d’être un problème ? C'est ce qu'on m'a fait ressentir et c'est ce que j'ai ressenti. Le message que j'ai reçu, c'est que mon ego nous faisait perdre, que je voulais prendre trop de place, et que sans moi, donc, on aurait peut-être gagné » a confié Kylian Mbappé lors d’un entretien à L’Equipe .

« Je préfère avoir Kylian dans mon équipe parce que je sais que l'équipe de France sera plus forte avec lui »