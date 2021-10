Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Kylian Mbappé prend un nouveau tournant !

Publié le 8 octobre 2021 à 15h30 par H.G.

Alors que tout indiquait que Kylian Mbappé quitterait le PSG librement en fin de saison et que le Real Madrid était très confiant quant à ses chances de l’accueillir, cette tendance serait maintenant en train d’évoluer.

Après quatre saisons passées au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé aurait aimé quitter le club de la capitale cet été pour prendre la direction du Real Madrid. Comme il l’a lui-même confié cette semaine dans des entretiens accordés à L’EQUIPE et RMC Sport , l’attaquant de 22 ans estimait qu’il était arrivé au bout de son cycle avec Paris, et ce d’autant plus qu’il ressentait l’envie de découvrir autre chose. Seulement voilà, le PSG ne l’a pas entendu de cette oreille et n’a jamais ouvert la porte à un départ de son numéro 7. Ainsi, bien que le Real Madrid soit allé jusqu’à proposer 200 M€ pour convaincre Paris, les pensionnaires du Parc des Princes n’ont pas voulu laisser filer leur joueur dont le contrat expirera pourtant le 30 juin prochain. En conséquence, Kylian Mbappé se dirige actuellement tout droit vers un départ libre du PSG en fin de saison, tandis que les pensionnaires du stade Santiago Bernabeu s’attendent à l’accueillir dans le cadre le 1er juillet.

Une prolongation courte durée au PSG ?