Mercato - PSG : Leonardo va devoir s’activer pour ces deux bons coups !

Publié le 8 octobre 2021 à 14h30 par H.G.

Alors que le Paris Saint-Germain aimerait se renforcer au milieu de terrain cet hiver, le club de la capitale ferait bien de s’activer assez rapidement dans les dossiers Franck Kessié et Marcelo Brozovic.

La venue de Georginio Wijnladum dans le cadre d’un transfert libre cet été en provenance de Liverpool ne suffit pas au Paris Saint-Germain. En effet, tout au long de la dernière fenêtre de transferts, le club de la capitale n’a eu de cesse d’étudier des pistes pour renforcer ce secteur de jeu. C’est dans cette perspective que Leonardo se serait un temps penché sur la piste Paul Pogba avant d’être freiné par Manchester United, qui n’a jamais ouvert la porte à un départ. Pendant un temps également, le PSG s’est penché sur la situation d’Eduardo Camavinga, avant que ce dernier ne quitte finalement le Stade Rennais dans les derniers instants du mercato pour prendre la direction du Real Madrid. Le chantier du renforcement du milieu a donc été reporté à cet hiver pour Leonardo, et des noms se dégagent déjà dans cette optique, à savoir celui de Marceo Brozovic, mais surtout celui de Franck Kessié.

Franck Kessié et Marcelo Brozovic, ciblés par le PSG, sont sur la short-list du FC Barcelone