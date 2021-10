Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid très prudent avec Kylian Mbappé ?

Publié le 8 octobre 2021 à 14h40 par La rédaction

En Espagne, certains médias affirment que le Real ne compte pas officialiser l’arrivée de Kylian Mbappe avant le mois de juin 2022. Analyse.

Au cours de l’émission El Chiringuito , le journaliste Josep Pedrerol a révélé que le Real Madrid envisageait de ne pas communiquer sur une signature de Kylian Mbappe avant l’été 2022, et ce afin de ne pas heurter encore plus le PSG, déjà passablement agacé des derniers événements et de certaines déclarations de confiance du président Florentino Pérez sur le dossier, à l’image de la sortie récente de Leonardo dans l’Equipe : « Cela fait deux ans que ça dure. Je rappelle juste que la période de mercato est terminée, qu'une saison est en cours. Il y a des matches et le Real Madrid ne peut continuer à se comporter de cette manière. Que cela cesse ! ».

Cela ne change rien sur le fond

S’il n’est pas impossible que le Real Madrid fasse preuve de sobriété et n’officialise pas immédiatement la signature de Kylian Mbappe, un élément paraît en revanche certain : le Real Madrid fera le nécessaire pour boucler la signature de son futur contrat au plus vite à partir du 1er janvier, date à laquelle elle devient réglementairement possible. Sur le fond, cela ne change donc absolument rien.