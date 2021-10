Foot - PSG

PSG - Malaise : Grande nouvelle pour Di Maria après l’affaire du cambriolage !

Publié le 8 octobre 2021 à 9h10 par H.G.

Alors qu’Angel Di Maria avait été victime d’un cambriolage à son domicile au printemps dernier, les auteurs des faits auraient enfin été mis en examen.

Le 14 mars dernier, pendant que le PSG s’inclinait à domicile contre le FC Nantes, le domicile d’Angel Di Maria était cambriolé avec sa famille à l’intérieur, de même que celui de Marquinhos. L’international argentin, mis au courant des faits à la pause, avait alors quitté précipitamment le Parc des Princes à la mi-temps pour aller retrouver sa famille, heureusement victime de rien contrairement au père de Marquinhos, séquestré dans son domicile et victime de coups. Et quelques mois plus tard, la lumière est visiblement en train d’être faite sur les événements survenus chez El Fideo .

Quatre personnes mises en examen