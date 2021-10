Foot - PSG

PSG - Malaise : L’énorme mise au point du clan Donnarumma !

Publié le 9 octobre 2021 à 3h15 par A.M.

Sifflé pour son retour à San Siro, avec la sélection italienne, Gianluigi Donnarumma reçoit le soutien de son père.

Quelques semaines après son départ de l'AC Milan pour rejoindre le PSG libre, Gianluigi Donnarumma était de retour à San Siro mercredi, mais avec le maillot de l'Italie qui affrontait l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations. Et sans surprise, le nouveau gardien parisien a été par des sifflets par son ancien public qui ne lui pardonne pas son départ cet été. Mais le père de Gianluigi Donnarumma monte au créneau.

«Il est plus fort que ces sifflets»