Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette nouvelle révélation fracassante sur la relation entre Mbappé et Messi !

Publié le 7 octobre 2021 à 12h10 par B.C.

Cet été, Lionel Messi s’est engagé en faveur du PSG, lui permettant ainsi de faire la connaissance de Kylian Mbappé. Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant la relation entre les deux hommes, le journaliste José Alvarez a fait le point sur le sujet.

Désireux de rejoindre le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG et a pu assister à la venue de Lionel Messi dans la capitale française. « C’est une expérience, une chance inouïe. Je dis la vérité, je le mettais dans la catégorie : "Impossible que je joue avec lui", a reconnu Mbappé cette semaine dans un entretien accordé à RMC . Je me suis dit qu’il allait rester à Barcelone toute sa vie. Le mieux que je pouvais faire, si j’étais bon, c’était de jouer contre lui. Là, le voir tous les jours, c’est un honneur. Il faut savourer cette chance ». La relation entre Mbappé et Messi est depuis scrutée de près, et certaines sources évoquent déjà des tensions entre les deux hommes. Cependant, la vérité pourrait être radicalement différente.

Aucun problème entre Mbappé et Messi ?