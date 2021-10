Foot - PSG

PSG - Malaise : Lionel Messi a une crainte depuis son arrivée à Paris !

Publié le 7 octobre 2021 à 22h45 par Th.B.

Près de seulement deux mois après son arrivée au PSG, Lionel Messi serait ravi de son intégration au groupe et à la ville, mais n’apprécierait pas l’intrusion de la presse française dans son intimité qu’il juge menaçante pour sa famille…

Bien qu’il n’ait pas pu directement trouver le chemin des filets avec le PSG contrairement à son éternel rival Cristiano Ronaldo après son retour à Manchester United, Lionel Messi a inscrit le but de victoire du PSG face à Manchester City (2-0) qui a d’ailleurs été le lauréat du but de la semaine décerné par l’UEFA. Et sa prestation individuelle lors de la défaite concédée sur la pelouse de Rennes (2-0) a été soulignée par bien des observateurs. Et le journaliste et biographe de Lionel Messi, Guillem Balague, n’a pas manqué de faire savoir que les vrais problèmes rencontrés par le sextuple Ballon d’or depuis son arrivée au PSG relevaient du domaine du privé en raison de l’intrusion de la presse française.

L’intrusion de la presse dans sa vie privée serait jugée par Messi comme étant menaçante pour sa famille …