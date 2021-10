Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Pochettino… Les raisons des galères de Wijnaldum dévoilées ?

Publié le 6 octobre 2021 à 23h10 par Th.B.

Alors qu’il devait insuffler un second souffle à l’entrejeu de l’effectif de Mauricio Pochettino, Georginio Wijnaldum aurait été pénalisé par l’arrivée surprise de Lionel Messi au PSG selon Ruben Slagter, journaliste néerlandais.

Malgré une entrée en jeu qui laissait présager de bonnes choses lors du Trophée des champions face au LOSC en août dernier (0-1), Georginio Wijnaldum peine à se faire une place dans l’animation du PSG et n’a d’ailleurs pas été titularisé lors des trois dernières sorties du Paris Saint-Germain. De quoi inquiéter Louis Van Gaal qui n’a pas caché ses craintes lors de son passage en conférence de presse en ce début de semaine. « Bien sûr que je suis inquiet ! Et j'en ai déjà parlé avec lui au moment où il nous a rejoints. L'alarme n'a pas encore sonné. Je garde ma foi en ces joueurs ». Et le sélectionneur des Pays-Bas n’est pas le seul à s’interroger sur le rendement de l’international néerlandais depuis son arrivée au PSG.

« La raison majeure de son déclassement, c’est Messi. Pochettino avait d’autres plans pour lui »