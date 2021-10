Foot - PSG

PSG : Javier Tebas envoie un message à Al-Khelaïfi pour la Super League !

Publié le 8 octobre 2021 à 1h15 par H.G.

Bien que Javier Tebas soit en guerre contre le PSG, cela ne l’empêche pas de souligner et de remercier le club de la capitale pour sa lutte contre le projet de la Super League.

Au printemps dernier, le PSG s’était imposé comme l’un des principaux clubs contre le projet de la Super League, cette compétition portée par le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus visant à mettre fin au monopole de l’UEFA avec la Ligue des champions. Le projet, toujours actif contrairement à ce qui est parfois avancé à tort, avait été vivement critiqué sous sa première forme tant il était considéré comme étant fermé, destiné seulement à une petite classe de clubs, et c’est ce qui avait provoqué sa chute.

« J'ai remercié personnellement Nasser al-Khelaïfi pour la position ferme qu'il a prise »