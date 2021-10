Foot - PSG

PSG - Malaise : Griezmann vide son sac après le raté de Mbappé face à la Suisse !

Publié le 8 octobre 2021 à 19h45 par Th.B.

Pointé du doigt pour ses performances et ce malheureux tir au but manqué en 1/8ème de finale de l’Euro face à la Suisse qui a d’ailleurs condamné l’Équipe de France, Kylian Mbappé a reçu le soutien d’Antoine Griezmann qui estime que l’opinion publique a été rude envers l’attaquant du PSG.

« À partir du moment où j'ai ressenti que je commençais soi-disant à devenir un problème et que les gens me ressentaient comme un problème... Le plus important, c'est l'équipe de France, et si l'équipe de France est plus heureuse sans moi, c'est comme ça. Ai-je eu l’impression d’être un problème ? C'est ce qu'on m'a fait ressentir et c'est ce que j'ai ressenti. Le message que j'ai reçu, c'est que mon ego nous faisait perdre, que je voulais prendre trop de place, et que sans moi, donc, on aurait peut-être gagné ». Voici le message que Kylian Mbappé a fait passer à L’Équipe en début de semaine. Avant d’en tenir un similaire à RMC Sport dans lequel il assurait ne pas avoir été tout seul dans cet échec puisque des coéquipiers sont venus le voir dans le vestiaire après l’élimination en 1/8ème de finale de l’Euro face à la Suisse après son tir au but manqué. Après Lucas Hernandez et Raphaël Varane, Antoine Griezmann est lui aussi monté au créneau pour le numéro 7 du PSG en conférence de presse ce vendredi soir dans le cadre de la finale de la Ligue des Nations dimanche soir face à l’Espagne. L’occasion pour l’attaquant de l’Atletico de Madrid d’évoquer cet épisode douloureux pour l’attaquant du PSG.

« On lui est un peu tombés dessus après l'Euro mais c'était un peu injuste »