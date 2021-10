Foot - PSG

PSG - Polémique : Pochettino et Di Maria impliqués dans un gros scandale !

Alors que de nombreuses personnalités sont visés par le scandale des Pandora Papers, Mauricio Pochettino et Angel Di Maria ont vu leurs noms être cités dans cette enquête sur la fraude fiscale.

Au début du mois, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a publié une enquête après avoir eu accès à 12 millions de documents révélant des montages financiers effectués par des personnalités du monde entier à des fins d’optimisation ou d’évasion fiscale, via des sociétés offshore. Plusieurs noms bien connus des fans de sports ont été cités dans cette affaire des « Pandora Papers », à l’instar de Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, ou encore de Guy Forget, ancien tennisman désormais directeur général de Roland-Garros, mais plusieurs figures majeures du PSG sont également concernées.

Le nom de Pochettino figure dans les Pandora Papers

En effet, le nom de Mauricio Pochettino est lui aussi ressorti ce vendredi après la création d’une entreprise en 2010, et dissoute en 2017, installée dans un paradis fiscal lui servant à percevoir ses revenus depuis le début de sa carrière d’entraîneur. « C’est une société qui s’est constituée pour des questions d'héritage, afin d'établir une stratégie pour laisser un patrimoine à sa famille. C’est plus facile d’un point de vue juridique. Si quelque chose était arrivé à Mauricio, ses héritiers n’auraient pas payé d’impôts pour la structure d’entreprise qui a collecté cet argent », s’est justifié l’un de ses proches à l’ICIC, dans des propos rapportés par la Nacion et Le Parisien .

Di Maria également cité