Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur le feuilleton Icardi !

Publié le 9 octobre 2021 à 14h45 par D.M.

Administrateur délégué de l'Inter, Giuseppe Marotta a reconnu qu'Antonio Conte avait joué un grand rôle dans le départ de Mauro Icardi au PSG.

En juillet 2019, Mauro Icardi, en froid avec certains membres de l’Inter, prenait la décision de plier bagages et de s’envoler vers la France. Prêté dans un premier temps au PSG, l’attaquant argentin était définitivement transféré au sein du club parisien en juillet 2020. Un départ qui était devenu une nécessité pour Mauro Icardi. En effet, le joueur ne rentrait plus dans les plans de son entraîneur à l’Inter Antonio Conte. Administrateur délégué du club nerazzurro , Beppe Marotta est revenu longuement sur le départ d’Icardi au PSG et sur le rôle du technicien dans ce transfert.

« Des choix ont été faits »