Mercato - Barcelone : Messi lâche ses vérités sur son départ du FC Barcelone !

Publié le 9 octobre 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Joueur du Paris Saint-Germain depuis le mois d’août, Leo Messi est néanmoins revenu sur son douloureux départ du FC Barcelone au terme de son contrat.

Le Paris Saint-Germain a frappé l’un des plus grands coups de l’histoire du mercato cet été en s’attachant les services de Leo Messi pour deux ans plus une troisième année en option. Ce faisant, le club de la capitale s’est constitué un trio offensif de rêve, l’international argentin venant faire équipe avec Kylian Mbappé et Neymar au sein d’une attaque baptisée la MNM pour au moins une saison, la suite dépendant d’une prolongation du Français de 22 ans. L’enjeu est clair cette saison : permettre au PSG de tout gagner, notamment ce sacre en Ligue des champions dont rêve la direction parisienne depuis des années. Cependant, avant de voir au cours des prochains mois si l’objectif sera rempli, il convient de revenir aux origines de la venue de Leo Messi au PSG. Pour cela, le club parisien peut clairement remercier le FC Barcelone et sa situation économique délicate qui l’a tout simplement empêché d’enregistrer la prolongation du contrat de celui qu’on surnomme La Pulga .

« Ça a été extrêmement dur à encaisser »