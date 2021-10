Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme conséquence après le départ de Griezmann !

Publié le 9 octobre 2021 à 10h30 par T.M.

Cet été, Antoine Griezmann a donc quitté le FC Barcelone pour l’Atlético de Madrid, laissant derrière lui un Ousmane Dembélé visiblement très triste.

Après deux ans plutôt compliqués au FC Barcelone, Antoine Griezmann a fini par faire ses valises cet été. Au terme d’un feuilleton à rebondissements, le Français a fait son grand retour à l’Atlético de Madrid. Les deux clubs ont réussi à se mettre d’accord sur les bases d’un prêt avec option d’achat. Griezmann a donc quitté le Barça et certains de ses amis les plus proches. Cela vaut notamment pour Ousmane Dembélé. Et à en croire les informations de Sport , ce départ du natif de Mâcon ne serait pas sans conséquence pour son compatriote.

Dembélé se sent seul !

Actuellement, le cas Ousmane Dembélé est l’un des gros dossiers de Joan Laporta. En effet, le président du FC Barcelone cherche à faire prolonger le Français. La direction blaugrana entend d’ailleurs chouchouter son joueur, lui qui serait en manque d’affection en Catalogne. Comme expliqué par le média catalan, Dembélé se sentirait seul à Barcelone, un sentiment encore plus exacerbé suite au départ d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid, dont il est très proche.