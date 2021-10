Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prolongation de Neymar a fait un étonnant heureux !

Publié le 9 octobre 2021 à 5h30 par T.M.

En mai dernier, Neymar a finalement prolongé avec le PSG. Une bonne nouvelle… pour le FC Barcelone.

L’histoire entre le PSG et Neymar a connu des hauts et des bas. Le divorce a notamment été proche puisque le Brésilien a regretté son choix de quitter le FC Barcelone et a tout fait pour y revenir. En vain. Et finalement, tout ce feuilleton s’est terminé en mai dernier puisque Neymar a prolongé avec le PSG, étant désormais lié jusqu’en 2025. De quoi mettre un terme aux espoirs du club catalan qui pensait encore cet été à faire revenir Neymar. Mais pour Joan Laporta, cela est finalement un mal pour un bien…

« Le résultat de ne pas l’avoir recruté a été bon »