Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guendouzi fait un gros aveu sur le PSG !

Publié le 9 octobre 2021 à 4h00 par A.M.

Formé au PSG, Mattéo Guendouzi a rejoint l'OM cet été, mais il assure qu'il ne pense absolument pas au club de la capitale bien qu'il soit natif de la région parisienne.

Ce n'est ni la première fois, ni la dernière qu'un Parisien rejoint l'OM. Mais cela fait toujours parlé. Cet été, Mattéo Guendouzi a donc été prêté par Arsenal au club phocéen où il s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli. Et le public olympien l'a rapidement adopté bien que Mattéo Guendouzi ait été formé au PSG, où il n'a toutefois pas joué en professionnel. Et le milieu de terrain assure qu'il est pleinement focalisé sur l'OM et qu'il n'est pas un supporter parisien.

«Aujourd’hui, je suis à l’OM, dans le plus grand club français, et je suis très heureux»