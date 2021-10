Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a fait un heureux cet été !

Publié le 9 octobre 2021 à 6h00 par Th.B.

Président de l’Atletico de Madrid, Enrique Cerezo s’est enflammé pour le recrutement d’Antoine Griezmann que le FC Barcelone a choisi de prêter avec option d’achat pour des raisons financières notamment.

Confronté à de sérieuses difficultés financières, le FC Barcelone a été contraint de laisser filer Lionel Messi alors que la volonté commune, à savoir de la direction du Barça et du clan Messi, étaient de poursuivre la collaboration entre les deux parties. En plus de Lionel Messi, le Barça a fait le choix de prêter Antoine Griezmann, avec une option d’achat quasi obligatoire à l’Atletico de Madrid, les conditions étant favorables à son transfert définitif. Président de l’Atletico, Enrique Cerezo a indirectement remercié son homologue Joan Laporta pour avoir l’occasion de lui permettre de retrouver son meilleur niveau.

« Nous avons déjà eu une merveilleuse expérience avec lui au cours des dernières années »