Mercato - PSG : Les terribles confidences de Messi sur son départ de Barcelone !

Publié le 9 octobre 2021 à 9h10 par T.M.

Après avoir passé 21 ans à Barcelone, Lionel Messi a quitté la Catalogne cet été pour rejoindre le PSG. Un déchirement pour l’Argentin.

Alors qu’on pensait que l’on verrait Lionel Messi passer toute sa carrière avec le FC Barcelone, le destin en a décidé autrement. Pourtant d’accord pour prolonger son contrat en Catalogne, l’Argentin a dû faire ses valises en raison des problèmes financiers du Barça. Depuis, Messi a rebondi au PSG, où il s’adapte à son nouvel environnement, ce qui n’est pas simple après avoir passé 21 ans de sa vie à Barcelone. Quitter son quotidien a ainsi été très compliqué pour le sextuple Ballon d’Or comme il l’a expliqué ce samedi à l’occasion d’un entretien accordé à France Football .

« Ça a été très douloureux pour moi de quitter Barcelone »