Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland prêt à prendre une décision fracassante pour son avenir ?

Publié le 9 octobre 2021 à 8h45 par D.M.

Erling Haaland envisagerait de quitter le Borussia Dortmund dans les prochains mois et de rejoindre un club plus huppé. Son agent, Mino Raiola, scrute le marché, à la recherche d'un gros contrat pour son client.

Il n’y a pas que Kylian Mbappé qui devrait faire parler de lui lors du prochain mercato estival. Autre joueur prometteur, Erling Haaland devrait agiter les prochaines sessions de transferts. Agé seulement de 21 ans, l’attaquant norvégien est un phénomène de précocité et est promis à un gros avenir. Le Borussia Dortmund pourrait devenir bien trop petit pour Haaland, dans le viseur des plus grands clubs européens, à l’instar du Real Madrid ou du PSG selon nos informations exclusives. Et le joueur pourrait bien donner une nouvelle trajectoire à sa carrière dans les prochains mois.

Haaland pense à quitter le Borussia Dortmund