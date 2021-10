Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi révèle le rôle crucial de Neymar et Di Maria pour son arrivée !

Publié le 8 octobre 2021 à 23h15 par A.D.

Condamné à quitter le FC Barcelone, Lionel Messi a choisi de poursuivre sa carrière au PSG. Et comme l'a confié La Pulga, Neymar, Leandro Paredes et Angel Di Maria ont joué un grand rôle dans ce choix.

Alors que le Barça n'avait pas les moyens de le prolonger, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Un choix qui a été facile à faire, car La Pulga a retrouvé plusieurs amis à lui à Paris. Lors d'un entretien accordé à France Football , Lionel Messi a évoqué le rôle crucial de Neymar, Leandro Paredes et Angel Di Maria pour sa signature au PSG.

Lionel Messi est au PSG grâce à Neymar, Di Maria et Paredes