Mercato - PSG : Lionel Messi lâche un message fort sur son arrivée à Paris !

Publié le 8 octobre 2021 à 21h15 par A.D.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Interrogée sur les dessous de sa signature à Paris, La Pulga a lâché toutes ses vérités.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi n'a pas pu prolonger avec le FC Barcelone, malgré plusieurs semaines de négociations lorsqu'il était libre. Et comme il l'a confié à France Football , l'international argentin ne s'attendait pas du tout à une telle issue avec le Barça. « Si je m’y attendais ? Franchement, pas du tout. Je suis revenu à Barcelone pour préparer la saison, après avoir profité des quelques jours de vacances supplémentaires que l'entraineur (Ronald Koeman) m'avait accordés. J'avais dans l'idée de signer mon contrat et de reprendre l'entrainement dans la foulée. Je pensais que tout était réglé et qu'il ne manquait plus que mon paraphe (sur le contrat). Mais, quand je suis arrivé à Barcelone, on m'a dit que ce n'était plus possible, que je ne pouvais pas rester et que je devais me trouver un autre club, car le Barça n’avait pas les moyens de me prolonger. Ç’a bouleversé mes plans » , a précisé Lionel Messi. Dans l'incapacité de rempiler avec le FC Barcelone, La Pulga a dû se trouver un autre club, et il a opté pour le PSG. Lors du même entretien accordé à France Football , Lionel Messi a raconté les coulisses de sa signature à Paris et a expliqué pourquoi il avait choisi le club de la capitale.

«Ils m'ont montré qu'ils me voulaient vraiment et ils ont pris soin de moi»