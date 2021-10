Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joueur de Koeman fait une grosse annonce sur son avenir !

Publié le 8 octobre 2021 à 21h00 par B.C.

Alors que les discussions pour sa prolongation tournent au ralenti depuis plusieurs jours, Sergi Roberto n’affiche aucune inquiétude pour son avenir.

Annoncé tout proche d’une prolongation il y a encore quelques jours, Sergi Roberto n’a toujours pas apposé sa signature sur un nouveau contrat. D’après la presse espagnole, la dernière rencontre entre l’entourage du joueur et le FC Barcelone n’a pas abouti à un accord, et les discussions seraient désormais interrompues entre les deux parties. Pourtant, Joan Laporta a affiché sa confiance ce vendredi sur le sujet. « Nous sommes en train de restructurer son contrat. Il a déjà baissé son salaire », a indiqué le président du Barça dans des propos accordés à RAC1 . De son côté, Sergi Roberto se montre également optimiste concernant son avenir chez les Blaugrana.

« Je suis optimiste »