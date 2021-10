Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une star de Pep Guardiola laisse planer le doute pour son avenir !

Publié le 8 octobre 2021 à 20h10 par Th.B.

Le FC Barcelone se montrerait ouvert à l’arrivée de Raheem Sterling et ce dès le mercato hivernal. De son côté, l’attaquant de Manchester City se montrerait pour sa part hésitant à l’idée d’une prolongation de contrat.

Après avoir témoigné des départs successifs de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann, le FC Barcelone a vu son secteur offensif être considérablement affaibli en ce début de saison alors qu’Ansu Fati n’a seulement que récemment repris la compétition après sa longue convalescence et que Sergio Agüero n’est pour sa part qu’en phase de reprise. Afin de combler les départs du sextuple Ballon d’or et du champion du monde tricolore, le FC Barcelone songerait à Raheem Sterling et serait préparé à lancer une offensive auprès de Manchester City dès cet hiver. Selon Mundo Deportivo , le Barça serait emballé par l’idée de soumettre un prêt avec option d’achat obligatoire dont les versements s’effectueraient sur plusieurs années.

Sterling pas emballé par une prolongation à City, mais…