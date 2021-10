Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Sterling directement influencé… par Erling Haaland ?

Publié le 8 octobre 2021 à 18h10 par H.G.

Alors que le FC Barcelone ferait partie des clubs intéressés par la perspective de recruter Erling Haaland, cela pourrait conduire le club catalan à sacrifier quelque peu la piste Raheem Sterling.

Tout indique qu’Erling Haaland sera l’une des principales attractions de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, l’heure du grand départ du Borussia Dortmund devrait intervenir à ce moment là pour lui, chose qui conduit bon nombre de clubs à se pencher sur son cas. Et malgré ses finances limitées, le FC Barcelone ferait partie des prétendants, Joan Laporta rêvant de sa venue en misant sur sa très bonne entente avec son agent Mino Raiola. Et tout indique que la venue du buteur norvégien et LA grande priorité du Barça pour l’été prochain…

Le Barça ne fera pas tout pour recruter Raheem Sterling en pensant à Erling Haaland