Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une vente inespérée se profile pour le Barça !

Publié le 8 octobre 2021 à 22h00 par Th.B.

Un temps annoncé dans le viseur de Newcastle lors des premières rumeurs de rachat du club anglais, Philippe Coutinho serait à nouveau une priorité des Magpies après que l’opération ait été officialisée jeudi. Le FC Barcelone peut se mettre à espérer sa vente.

Recruté à l’hiver 2018 afin d’à terme remplacer Andrés Iniesta qui allait quitter le FC Barcelone quelques mois plus tard ou encore de permettre au Barça de combler le vide laissé par le départ de Neymar à l’été 2017 au PSG, Philippe Coutinho ne s’est jamais imposé au sein du club culé et a même été prêté pendant la saison 2019-2020 au Bayern Munich où il a notamment remporté la Ligue des champions. Et alors que son transfert semble être souhaité dans les bureaux de la direction du FC Barcelone, le rachat de Newcastle qui est passé sous pavillon saoudien jeudi, pourrait enfin permettre au Barça d’arriver à ses fins.

Coutinho, de nouveau une priorité de Newcastle !