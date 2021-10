Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi n’a pas vu venir son surprenant départ…

Publié le 9 octobre 2021 à 6h30 par Th.B.

Ayant quitté le FC Barcelone contre son gré en août dernier pour rejoindre le PSG dans la foulée, Lionel Messi est une nouvelle fois revenu sur son départ qui fut une grande surprise pour l’Argentin.

Après 21 ans passés au FC Barcelone, Lionel Messi a vu son club de coeur lui indiquer la porte de sortie le 5 août dernier. Un jour après son retour de vacances prolongées à Ibiza où il avait passé un moment avec Neymar, Marco Verratti, Angel Di Maria ou encore Leandro Paredes, l’Argentin apprenait que le Barça ne pouvait pas renouveler son contrat qui avait expiré le 30 juin dernier pour des raisons financières. Résultat ? Messi a quitté le FC Barcelone pour signer au PSG pour les deux prochaines saisons et avec une option pour une année supplémentaire. Et près de deux mois après son départ, Messi n’a pas fini d’évoquer cet épisode qui l’a surpris.

« J'avais dans l'idée de signer mon contrat et de reprendre l'entrainement dans la foulée »