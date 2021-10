Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Leonardo avait bien prévu son coup pour Lionel Messi !

Publié le 9 octobre 2021 à 5h15 par T.M.

Cet été, le PSG a profité de la situation pour récupérer Lionel Messi. Toutefois, cette opération aurait débuté bien avant le coup de tonnerre provoqué par le départ de l’Argentin du FC Barcelone.

Aujourd’hui, Lionel Messi est donc un joueur du PSG. Alors que l’Argentin devait prolonger avec le FC Barcelone, cela ne s’est finalement pas fait pour des raisons économiques. Une opportunité alors saisie par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pour faire venir le sextuple Ballon d’Or dans la capitale français. Le rêve est devenu réalité pour les Qataris qui ont recruté le meilleur joueur du monde. Et si cette opération Messi a été bouclée en un temps record, les dessous de celle-ci pourraient être plus complexes que cela…

« Il avait déjà l’offre du PSG »