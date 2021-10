Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie de Benzema sur Kylian Mbappé !

Publié le 9 octobre 2021 à 12h45 par La rédaction

Depuis de nombreux mois maintenant, Kylian Mbappé est la grande cible du Real Madrid sur le mercato. Mais il n'a pas tapé dans l'oeil que de la Casa Blanca. Karim Benzema, lui aussi, s'est montré particulièrement charmé par le jeu et l'attitude du joueur de 22 ans.

C’était le grand feuilleton du dernier mercato estival. En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé allait-il quitter le club de la capitale pour rejoindre le grand Real Madrid ? Après de multiples retournements de situation, la star de Bondy est finalement restée au PSG. Mais cela n’empêche pas la Casa Blanca de continuer de rêver de l’attaquant tricolore. Florentino Pérez veut toujours autant voir le joueur de 22 ans évoluer sous les couleurs des Merengue . Et il n'est pas le seul homme qui a été séduit par Kylian Mbappé.

« Mbappé est un phénomène à cause de son football et à cause de son âge. Il est très bon, et c'est un très bon garçon »