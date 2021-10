Foot - PSG

PSG - Malaise : Benzema justifie son geste fort envers Mbappé !

Publié le 9 octobre 2021 à 7h45 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé a raté le dernier tir au but face à la Suisse en huitièmes de finale de l'Euro, Karim Benzema a tenu à lui céder le pénalty des Bleus face à la Belgique. Alors que le crack du PSG a transformé son coup de pied de réparation, Karim Benzema a expliqué son geste fort.

Héros de la Coupe du Monde 2018, Kylian Mbappé n'a pas eu la même réussite à l'Euro. Alors qu'il a manqué son tir au but décisif face à la Suisse, le champion du monde français a pu compter sur l'immense soutien de Karim Benzema pour se relancer. Ce jeudi face à la Belgique, Karim Benzema a laissé Kylian Mbappé tirer le penalty qui pouvait permettre aux Bleus d'égaliser. Un coup de pied de réparation transformé par l'attaquant du PSG, avant que Theo Hernandez n'offre la victoire à la France. Interrogé par M6 , Karim Benzema a justifié son geste fort envers Kylian Mbappé, avant de le défendre concernant son tir au but raté face à la Suisse.

«Ce qui s'est passé à l'Euro, c'est comme ça, c'est passé, là, il a marqué un but décisif»