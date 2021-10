Foot - PSG

PSG : Avant l’Espagne, Griezmann envoie un énorme message à Mbappé !

Publié le 8 octobre 2021 à 23h45 par Th.B.

En pleine forme face à la Belgique jeudi soir (3-2), Kylian Mbappé et Karim Benzema ont vu Antoine Griezmann tirer son chapeau quant aux performances des deux attaquants du PSG et du Real Madrid en attendant un rendement similaire en finale de la Ligue des Nations dimanche face à l’Espagne.

Pointé du doigt pour ses performances à l’Euro et depuis le championnat d’Europe avec l’Équipe de France, Kylian Mbappé a été celui qui a sonné la révolte en seconde période jeudi soir face à la Belgique pour la demi-finale de la Ligue des Nations en délivrant une passe décisive à Karim Benzema et transformant le penalty obtenu par Antoine Griezmann. Élu homme du match, l’attaquant du PSG peut souffler après ses aveux sur ses problèmes dus à l’Euro et au traitement médiatique. Compère d’attaque du numéro 7 du PSG et de Karim Benzema, Antoine Griezmann a tenu à envoyer un message fort à Mbappé et au buteur du Real Madrid avant la finale de la Ligue des Nations face à l’Espagne dimanche.

« Qu'ils refassent le même match dimanche et je pense qu'il n'y aura pas de problème »