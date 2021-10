Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un attaquant de Pochettino ne regrette pas son départ !

Publié le 5 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Prêté au RC Lens pour la deuxième saison de suite, Arnaud Kalimuendo justifie son choix de retourner chez les Sang-et-Or alors qu'il avait l'embarras du choix.

Auteur d'une excellente saison avec le RC Lens, Arnaud Kalimuendo avait l'embarras du choix cet été. En effet, plusieurs clubs italiens à l'image de l'Atalanta, La Spezia et Cagliari étaient intéressés, tout comme le LOSC. Avec l'arrivée de Lionel Messi au PSG, le jeune attaquant a effectivement cherché à quitter son club formateur afin d'obtenir du temps de jeu. Et malgré l'intérêt de nombreux clubs, Arnaud Kalimuendo a finalement décidé d'être de nouveau prêté au RC Lens. Un choix qu'il justifie.

«J’ai écouté les offres mais mon cœur me disait plutôt de rester en France»