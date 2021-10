Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a une énorme ouverture pour Alexis Sanchez !

Publié le 10 octobre 2021 à 13h10 par A.C.

Ancien joueur de Jorge Sampaoli, Alexis Sanchez pourrait bientôt le retrouver à l’Olympique de Marseille.

Cet été, Pablo Longoria a travaillé d’arrache-pied pour offrir plus d’une dizaine de recrues à Jorge Sampaoli. Pourtant, ce dernier n’a pas été totalement satisfait. L’Équipe a récemment révélé que le coach de l’Olympique de Marseille aurait bien aimé voir un attaquant supplémentaire débarquer et cet objectif devrait donc devenir prioritaire pour le mercato hivernal. Longoria aurait déjà la solution, puisque TMW a assuré ce dimanche que l’OM aurait approché l’Inter, pour se renseigner au sujet d’Alexis Sanchez, qui a déjà travaillé avec Sampaoli au Chili.

Entre l’Inter et Alexis Sanchez, c’est fini