Mercato - OM : Longoria veut offrir un renfort XXL à Sampaoli cet hiver !

Publié le 9 octobre 2021 à 20h10 par A.C.

Après Arkadiusz Milik, Pablo Longoria pourrait une nouvelle fois se tourner vers la Serie A pour renforcer l’effectif de l’Olympique de Marseille.

Cet été, Jorge Sampaoli aurait pu retrouver l’un de ses anciens joueurs à l’Olympique de Marseille, en la personne d’Arturo Vidal. Ce dernier est toutefois resté à l’Inter et avec Simone Inzaghi, il semble pouvoir redevenir un joueur important de l’équipe. L'OM pourrait finalement se rattraper avec son coéquipier Alexis Sanchez, qui n’a joué que 70 petites minutes depuis le début de la saison. En Italie, on assure en effet que Sampaoli aurait réclamé un attaquant pour le mercato hivernal et le nom du Chilien serait l’un des premiers sur sa liste.

Longoria s’est bien renseigné pour Alexis Sanchez