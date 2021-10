Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fixé pour cette piste de longue date ?

Publié le 9 octobre 2021 à 19h45 par A.C.

Passé proche du Paris Saint-Germain à eux reprises par le passé, Marcelo Brozovic se rapproche de la fin du contrat qui le lie à l’Inter.

Lors de l’été 2020, Leonardo avait réussi à boucler un échange avec l’Inter permettant à Marcelo Brozovic de rejoindre le Paris Saint-Germain. Tout est tombé à l’eau lorsque Leandro Paredes a refusé de rejoindre l’Inter et est donc resté au PSG. Après cet échec, une nouvelle tentative aurait été faite cet été et avec la fin du contrat de Brozovic qui approche, Leonardo semble vouloir insister. Le directeur sportif du PSG n’est toutefois pas seul, puisque le Croate intéresserait plusieurs clubs, dont notamment le voisin de l’AC Milan.

Brozovic voudrait au moins 6M€ par an