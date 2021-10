Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de balai provoqué par Paul Pogba ?

Publié le 9 octobre 2021 à 18h10 par D.M.

A en croire la presse italienne, la Juventus étudierait sérieusement l'option Paul Pogba et serait prête à se séparer de plusieurs joueurs pour pouvoir l'accueillir.

Paul Pogba sera, assurément, l’un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Manchester United, le milieu de terrain n’a pas envie d’évoquer sa situation contractuelle et voudrait attendre la fin de la saison avant de se pencher sur son avenir. S’il décidait à quitter la Premier League, nul doute que le PSG se manifestera. Ancienne équipe de Paul Pogba, la Juventus pourrait également l’intéresser comme l’avait indiqué son agent Mino Raiola au micro de la RAI : « Turin est toujours dans son cœur. Il y a une chance que Pogba revienne à la Juventus, mais cela dépend aussi de la Juventus ».

La Juve prête à dégraisser son effectif ?