Mercato : La Juventus a de grands regrets pour Haaland !

Publié le 9 octobre 2021 à 13h50 par La rédaction

Aujourd'hui joueur du Borussia Dortmund, Erling Haaland affole le marché des transferts depuis de nombreux mois. Les plus grandes équipes européennes suivent de près le Norvégien. Néanmoins, il y a quelques années, l'attaquant de 21 ans aurait pu rejoindre la Juventus.