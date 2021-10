Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tebas utilise Messi pour taper encore sur le PSG !

Publié le 9 octobre 2021 à 20h15 par D.M.

Questionné sur le départ de Lionel Messi au PSG, Javier Tebas en a profité pour défendre son projet et taper sur le football français.

Le PSG réalisait l’impensable lors du dernier mercato estival en mettant la main sur Lionel Messi, présent au FC Barcelone depuis son adolescence. Dans un entretien à France Football, l’attaquant argentin a dévoilé les coulisses de son arrivée : « Quand je suis arrivé à Barcelone, on m'a dit que ce n'était plus possible, que je ne pouvais pas rester et que je devais me trouver un autre club, car le Barça n'avait pas les moyens de me prolonger. Cela a bouleversé mes plans. C'était très dur, mais on est parvenus à franchir cette épreuve tous ensemble. Je me suis mis à penser à mon avenir et le PSG m'a offert l'opportunité de les rejoindre ». Invité à s’exprimer sur le départ de Messi au PSG, Javier Tebas en a profité pour envoyer un tacle au club parisien.

« La compétition doit être régulée par certaines règles, sinon des équipes comme le PSG vont arriver et investir 400 millions en un été »