Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho vers Newcastle ? La réponse !

Publié le 9 octobre 2021 à 19h00 par T.M.

Suite au rachat de Newcastle, le nom de Philippe Coutinho est rapidement apparu. Une rumeur évoquée ces dernières heures par Thibaud Vézirian.

Cet été, le FC Barcelone a longtemps cherché à se séparer de Philippe Coutinho. En vain. Alors que le Brésilien figure toujours au sein de l’effectif de Ronald Koeman, son avenir reste cependant au coeur des rumeurs. Alors que le mercato hivernal approche, voilà qu’une arrivée à Newcastle fait parler. Suite au rachat des Magpies par l’Arabie Saoudite, Coutinho pourrait être le premier gros nom à débarquer au sein du club anglais pour lancer ce nouveau projet.

« Il pourrait débarquer à Newcastle »