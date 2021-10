Foot - Mercato - OM

Mercato : Arabie Saoudite, Newcastle… Croyez-vous encore au rachat de l’OM ?

Publié le 9 octobre 2021 à 8h00 par B.C.

Ce jeudi, le rachat de Newcastle par le Fonds public d'investissement d’Arabie saoudite a été officialisé, de quoi relancer les rumeurs sur une vente de l’Olympique de Marseille.

Une révolution est en marche dans le monde du football. Ce jeudi, le rachat de Newcastle par le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF) a été officialisé, de quoi faire rentrer l’écurie anglaise dans une nouvelle ère. L’actuel 19e de Premier League devient en effet l’un des clubs les plus puissants de la planète grâce à l’incroyable richesse du PIF estimée à 400 milliards. Les premiers effets de ce rachat pourraient se faire ressentir dès le prochain mercato hivernal, puisque The Daily Telegraph a révélé ce vendredi que Newcastle avait la possibilité d’investir jusqu’à 223M€ sur le marché en janvier tout en restant dans les clous du fair-play financier. Une annonce qui n’est bien évidemment pas passée inaperçue du côté de Marseille, où les rumeurs concernant une vente du club phocéen ont été nombreuses ces derniers mois. Plusieurs sources avaient en effet évoqué un rachat imminent de l’OM par la holding du prince saoudien Al-Walid bin Talal, mais ce dossier n’a pas évolué depuis.

Encore un espoir pour le rachat de l’OM ?