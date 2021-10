Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’OM au coeur d’un énorme projet de l’Arabie Saoudite ? La réponse !

Publié le 9 octobre 2021 à 13h45 par T.M.

Après avoir racheté Newcastle, l’Arabie Saoudite pourrait imiter la politique du City Group et reprendre d’autres clubs à travers l’Europe et le monde. De quoi laisser encore la porte ouverte à un rachat de l’OM ?

Désormais, le club le plus riche de la planète football est… Newcastle. En effet, les Magpies viennent d’être rachetés par l’Arabie Saoudite et son fonds d’investissement. Un coup de tonnerre qui vient également relancer le feuilleton de la vente de l’OM qu’on annonçait également dans le viseur des Saoudiens. Cela met-il alors un terme à ce dossier ? La presse italienne a dernièrement révélé un incroyable scénario qui verrait l’Arabie Saoudite faire comme le City Group, qui a racheté Manchester City et d’autres clubs satellites autour. Ainsi, il a été expliqué que l’OM et l’Inter Milan pourraient faire partie de la même galaxie que Newcastle et être gérés par les Saoudiens.

« On peut voir arriver l’émergence des Saoudiens dans le foot mondial à plusieurs niveaux »