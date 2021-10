Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Newcastle, Arabie Saoudite… Un coup de tonnerre pour Longoria ?

Publié le 9 octobre 2021 à 13h10 par T.M.

Aujourd’hui président de l’OM, Pablo Longoria était annoncé proche de Newcastle lors du rachat avorté par l’Arabie Saoudite il y a un an. Cela pourrait-il désormais être relancé ?

A l’été 2020, Pablo Longoria est arrivé à l’OM pour succéder à Andoni Zubizarreta et reprendre les commandes du sportif sur la Canebière. Toutefois, le destin de l’Espagnol aurait être différent. En effet, avant de rejoindre l’OM, c’était du côté de Newcastle qu’il était annoncé. Alors que l’Arabie Saoudite souhaitait racheter les Magpies, Longoria était annoncé comme le futur directeur sportif. Finalement, le rachat a avorté et le dirigeant a rejoint le projet de Frank McCourt. Mais les choses ont désormais évoluer en Angleterre puisque les Saoudiens viennent de racheter Newcastle.

« Il ne va pas tout d’un coup prendre le premier train »