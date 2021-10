Foot - Mercato

Mercato : Newcastle prêt à investir 223M€ sur le marché cet hiver ?

Publié le 8 octobre 2021 à 21h50 par La rédaction

Grâce à la politique sportive sur le marché des transferts du désarmais ex-propriétaire de Newcastle, le fonds d’investissement public saoudien pourrait accepter d’offrir 223M€ aux dirigeants des Magpies pour le marché hivernal. Explications.