Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Newcastle prêt à réaliser un énorme coup avec Mbappé ? La réponse !

Publié le 8 octobre 2021 à 14h45 par T.M.

Suite au rachat de Newcastle par l’Arabie Saoudite, le marché des transferts pourrait connaitre de gros chamboulements. Au point de voir Kylian Mbappé filer dans le nord de l’Angleterre ?

Si Kylian Mbappé est resté au PSG cet été, son avenir reste au centre des discussions. En effet, l’international français est dans sa dernière année de contrat et pourrait donc partir libre à la fin de la saison. Mbappé devrait alors l’embarras du choix pour poursuivre sa carrière, bien que sa priorité soit bien connue : le Real Madrid. Et si Newcastle venait tout chambouler ? Depuis quelques jours, les Magpies sont passés sous pavillon saoudien suite au rachat du PIF. Et désormais, Newcastle est annoncé comme l’un des clubs les plus riches du monde.

« Une blague »