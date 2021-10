Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid peut être confiant avec Mbappé…

Publié le 8 octobre 2021 à 13h50 par La rédaction mis à jour le 8 octobre 2021 à 13h53

En Espagne, certains médias affirment que le Real Madrid resterait très confiant dans le dossier Mbappe. Analyse.

Dans son édition de jeudi, le quotidien sportif Mundo Deportivo affirme que le Real Madrid, et notamment son président Florentino Pérez, était très serein quant à l’issue du dossier Kylian Mbappé et qu’il affichait une totale confiance sur sa signature en fin de saison.

La position du joueur passe en premier

Au-delà de la position présidentielle de circonstance, qui affichera toujours une sérénité de façade, la confiance du Real Madrid apparaît tout à fait logique au regard de la prise de parole publique de Mbappé en début de semaine. Certes, la mère du joueur a affirmé qu’une discussion était maintenue avec le PSG pour une prolongation, mais il est probable qu’à Madrid, on considère que la position du joueur est plus importante. Et lui était sans ambiguïté quant à sa volonté de signer à Madrid.