Mercato - OM : Longoria a refusé un gros deal pour Kamara cet été !

Publié le 9 octobre 2021 à 22h10 par A.C.

Pablo Longoria semble avoir eu plusieurs occasions de vendre Boubacar Kamara, dont le contrat avec l’Olympique de Marseille se termine dans seulement quelques mois.

C’est un dossier épineux que Pablo Longoria doit gérer au plus vite. Considéré comme un cadre de l’équipe, Boubacar Kamara est en fin de contrat avec l'Olympique de Marseille et plus le temps passe, plus il s’approche d’un possible départ gratuit en juin prochain. Un véritable coup dur, surtout pour un joueur formé à l’OM. Ainsi, Longoria a deux options avec une vente en janvier ou alors convaincre Kamara de prolonger, ce qui ne semble pas gagné pour le moment. Tout cela aurait pu être évité, puisque l’OM semble avoir reçu plusieurs offres pour son joueur...

Milan avait notamment offert Castillejo à l’OM