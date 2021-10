Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Premier couac pour Longoria avec la nouvelle sensation de Sampaoli !

Publié le 9 octobre 2021 à 15h10 par D.M.

L'OM a entamé des discussions avec l'entourage de Bamba Dieng au sujet d'une prolongation de contrat. Mais la dernière rencontre entre les deux parties n'a pas apporté satisfaction.

Il est la grande révélation du côté de l’OM. Passé par l’académie Diambars Bamba Dieng a su saisir sa chance durant l'absence d'Arkadiusz Milik et a marqué des points auprès de Jorge Sampaoli. L’attaquant sénégalais a inscrit, depuis le début de la saison, trois buts en Ligue 1, dont un doublé le 11 septembre dernier face à l’AS Monaco. Très satisfait par les prestations de Bamba Dieng, Pablo Longoria souhaite prolonger son contrat et a déjà rencontré l’agent du joueur pour évoquer ce sujet.

Une rencontre loin d'être satisfaisante