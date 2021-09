Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les demandes colossales de la nouvelle sensation de Sampaoli !

Publié le 23 septembre 2021 à 15h10 par A.M.

Révélation du début de saison, Bamba Dieng pourrait prochainement réclamer une importante revalorisation salariale compte tenu de son nouveau statut.

Alors que l'OM n'a pas réussi à recruter d'attaquant et qu'Arkadiusz Milik est toujours indisponible, Bamba Dieng a sauté sur l'occasion pour se distinguer. Le jeune sénégalais est ainsi la grande révélation du début de saison réussi du club marseillais. Auteur d'un doublé contre l'AS Monaco (2-0) puis de l'ouverture du score contre le Stade Rennais (2-0), Bamba Dieng impressionne par son activité et sa vitesse. Un nouveau statut qui risque d'ailleurs de se monnayer. En effet, en juin dernier, le numéro 12 de l'OM avait prolongé de trois saisons avec à la clé un salaire mensuel estimé à 4 000€ la première saison. Des revenus qui ne sont plus en adéquation avec ses prestations. Et selon les informations de Florent Germain, son salaire pourrait être multiplié par 10.

Un salaire multiplié par 10 ?