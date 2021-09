Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un énorme projet prend forme pour les Verts !

Publié le 23 septembre 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Annoncé depuis plusieurs mois, la vente de l'ASSE se confirme sérieusement. Le processus s'est effectivement accéléré ces dernières heures et entre dans une nouvelle phase. Deux projets se détachent et semblent avoir les faveurs de KMPG, le cabinet d'audit mandaté par les Verts.

Il y a quelques jours, Roland Romeyer affichait ses objectifs concernant la vente de l'ASSE : « Le problème avec la vente du club c’est que ce n’est pas une épicerie… On a annoncé au mois d’avril, les deux actionnaires, qu’on vendait le club pour un problème de succession et pour permettre au club de peut-être un jour rivaliser avec ceux qui sont très riches (…) On va y arriver, je souhaiterais que ça se fasse avant la fin de cette première partie de saison ». Le président du Directoire espère ainsi que la vente du club sera bouclée d'ici la fin de l'année. Un souhait qui semblait légèrement ambitieux il y a encore quelques jours. Mais tout s'est accéléré mercredi, permettant au processus de vente de l'ASSE d'entrer dans une nouvelle phase, bien que rien ne soit bouclé pour le moment.

KPMG retient deux projets